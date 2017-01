UBS: rammarico per decisione corte Strasburgo su cauzione Francia

"Ci rammarichiamo per la decisione della Corte e non condividiamo la sua argomentazione", afferma la banca in un comunicato pubblicato dopo la diffusione della sentenza. "Apprezziamo il fatto che essa abbia esaminato il caso: questo dimostra che la vicenda è senza precedenti e noi continueremo a difendere la nostra posizione e per cercare una soluzione alla controversia aperta in Francia.""L'ammontare del deposito non si adatta ai fatti", insiste ancora l'istituto. Nella nota UBS sostiene che ha la responsabilità di proteggere gli interessi dei suoi azionisti.