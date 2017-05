UBS: rapporto sulle remunerazioni accolto con l'88% di sì

Il via libera è giunto quindi con una quota nettamente maggiore di quella osservata venerdì scorso nell'analoga consultazione in seno a Credit Suisse (58%).

Gli azionisti di UBS hanno approvato anche più o meno nel medesimo modo le retribuzioni della direzione per il 2016, i compensi per i vertici nell'anno in corso nonché gli stipendi fissi massimi per il 2018.

Ancora più marcato (superiore al 99%) è stato il consenso nei confronti del rapporto d'esercizio e del dividendo. I consiglieri di amministrazione sono stati eletti senza problemi. Il presidente Axel Weber ha ottenuto il 97% dei voti. Nell'organo di sorveglianza fa la sua entrata Julie Richardson.