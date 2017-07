UBS: riorganizza gestione patrimoniale senza taglio impieghi

UBS riorganizza l'amministrazione patrimoniale: in futuro il cliente sarà seguito da un'unica entità, indipendentemente dal fatto che disponga di denaro solo nel suo paese o in altri stati.

Le novità sono state comunicate ieri ai dipendenti per e-mail. Contattato dall'ats, un portavoce della banca ha fatto sapere che la ristrutturazione - che concerne l'Europa e i cosiddetti paesi emergenti, ma non l'Asia - non comporterà soppressione di impieghi. Si tratta di una reazione all'unificazione delle normative statali e allo scambio automatico delle informazioni fiscali, ha precisato l'addetto stampa.