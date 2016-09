Ucraina: accordo con Usa su supervisione riforma esercito

L'intesa è stata firmata a margine di un incontro internazionale fra ministri della Difesa sul 'peacekeeping'.

Il documento è stato sottoscritta dal capo del Pentagono Ashton Carter e dal suo omologo ucraino Stepan Poltorak. I due hanno concordato di affidare al generale della riserva John Abizaid, veterano dell'Afghanistan ed ex comandante di Centcom, il ruolo di plenipotenziario americano per la collaborazione militare con Kiev e di supervisore di programmi, che a loro dire mirano a "migliorare le capacita delle forze ucraine", ad accelerarne la riforma e a facilitare la cooperazione bilaterale in materia.

Carter ha definito alla Bbc "molto importante" l'accordo. Un accordo destinato peraltro ad apparire ostile a Mosca e ad alimentare il sospetto di un interesse Usa a 'usare' l'Ucraina come una sorta di piattaforma militare anti-russa.