Ucraina: Donetsk annuncia nazionalizzazione imprese

Lo ha detto Alexander Zakharchenko, capo della DPR, citato da Interfax. Di fatto questo significa la nazionalizzazione delle imprese.

Le autorità della autoproclamate repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk (DPR e LPR) non potevano garantire il funzionamento delle imprese ucraine in queste regioni in qualsiasi altro modo se non imponendo la gestione esterna a causa del blocco organizzato dagli estremisti, ha affermato il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov citato da Interfax.

"In una situazione del genere, le autorità di Donetsk e Luhansk non hanno praticamente avuto altra scelta per fare in modo che queste imprese continuassero ad operare", ha detto Lavrov in conferenza stampa.

"Questo riguarda anche la conservazione dei posti di lavoro e la necessità non solo di produrre ma anche vendere i prodotti al fine di pagare gli stipendi", ha detto Lavrov.