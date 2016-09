Ucraina: Kiev e Washington rafforzano la collaborazione militare

"Questa è la prima volta nella storia che abbiamo firmato un documento per un periodo così lungo", ha detto il ministro della Difesa ucraino Stepan Poltorak ai giornalisti a Londra, dove ha sottoscritto l'accordo con il suo omologo statunitense Ash Carter. Inoltre, il generale americano in pensione John Abizaid servirà come consigliere del ministero della Difesa dell'Ucraina.

Dal 2014, gli Stati Uniti hanno dato all'Ucraina forniture militari per l'equivalente di oltre 600 milioni di dollari. Dal canto suo la Gran Bretagna ha annunciato che avrebbe contribuito ad addestrare le forze militari ucraine.