Ucraina: primo sì a disegno di legge Donbass

Il parlamento ucraino ha approvato in prima lettura il disegno di legge avanzato dal presidente Petro Poroshenko per ripristinare la sovranità dell'Ucraina sui territori separatisti di Donetsk e Luhansk oggi non controllati da Kiev.

A favore hanno votato 233 deputati: maggioranza risicata, dunque, visto che il minimo era 226. La votazione ieri è stata interrotta in seguito a tafferugli nel Parlamento - a causa di un passaggio che menzionava gli accordi di Minsk - mentre oggi è stato lanciato un fumogeno. Il disegno di legge è passato solo quando il riferimento agli accordi di Minsk come base per la soluzione della crisi è stato eliminato.

Il disegno di legge punta ad assegnare la gestione delle operazioni nel Donbass a uno Stato Maggiore creato ad hoc mentre oggi la responsabilità è in capo ai servizi di sicurezza (SBU). Il passaggio non è solo tecnico perché, di fatto, l'operazione, da antiterroristica, passerebbe in mano ai militari e dunque aprirebbe a un maggior coinvolgimento dell'esercito. La Russia viene poi definita apertamente "Paese aggressore". Così i media ucraini.