Ucraina: trovata cadavere attivista diritti umani a Kiev

Il cadavere di Irina Nozdrovska, 38 anni, popolare attivista per i diritti umani, è stato ritrovato ieri, senza abiti, in un fiume nella regione di Kiev e oggi in Ucraina si attendono manifestazioni per chiedere alle autorità che sia fatta luce sulla sua morte.