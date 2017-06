Ue-19: sentimento economico ai massimi da agosto 2007

Migliora il clima di consumatori e produttori in Europa che tocca i massimi da prima della crisi.

A giugno l'indicatore del sentimento economico (ESI) della Commissione Ue è aumentato di 1,9% punti nella zona euro e di 1,6 punti nella Ue-28, raggiungendo il livello più alto dall'agosto 2007.

L'ESI è cresciuto soprattutto in Germania (+2,4), Francia (+2,2) e Olanda (+1,6), e leggermente in Spagna (+0,5). Mentre in Italia è rimasto piatto. L'indice registra un incremento alla cresciuta fiducia nell'industria, commercio al dettaglio e costruzioni, meno nei servizi.