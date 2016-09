UE, Barroso contrattacca Commissione Ue

L'ex presidente della Commissione Ue Josè Manuel Barroso in una lettera al suo successore Jean Claude Juncker difende la scelta di lavorare per Goldman Sachs e accusa l'esecutivo comunitario di essere "discriminatorio" e "incoerente".

Lo pubblica l'edizione online del Financial Times. Barroso reagisce così alla decisione di Bruxelles di far analizzare il suo contratto con la banca d'affari da un comitato etico ad hoc per verificare che non vi sia conflitto di interessi.

"E' stato affermato che il solo fatto di lavorare con Goldman Sachs solleva problemi di integrità", scrive Barroso nella lettera.

"Mentre rispetto che ognuno abbia diritto alla propria opinione, le regole sono chiare e devono essere rispettate. Queste affermazioni sono infondate e totalmente immeritate. Sono discriminatorie contro di me e contro Goldman Sachs", continua l'ex presidente della Commissione Ue.

"Mentre, di principio, non ho obiezioni al rimando al comitato (etico), avrei preoccupazioni se una decisione sul mio status fosse già stata presa. Se questo fosse il caso, mi piacerebbe capire com'è stata presa, da chi e su quali basi" aggiunge Barroso. "Queste azioni non sono solo discriminatorie ma sembrano incoerenti con decisioni prese a riguardo di altri ex membri della Commissione" europea.

Altri ex commissari hanno assunto incarichi di alto profilo con grosse compagnie, come ad esempio Neelie Kroes, ex commissaria alla Concorrenza e all'Agenda digitale è diventata di recente consulente di Uber, sollevando meno critiche.