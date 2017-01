Ue: disoccupazione ai minimi da 2009, misure funzionano

Lo sottolinea un portavoce della Commissione europea, specificando che "la disoccupazione giovanile è una priorità" e se anche essa resta molto alta in Paesi come Grecia, Spagna, Italia e Francia, le misure messe in atto dalla Commissione con i fondi per la Garanzia Giovani "danno frutti". Il tutto considerando anche che negli ultimi due anni sono stati recuperati "1,4 milioni di posti di lavoro". "Le cifre dimostrano che almeno si va nella direzione giusta".