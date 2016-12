Un 24 dicembre mite, come quasi sempre

Niente neve ma in compenso temperature miti, considerando la stagione. Si presenta così la vigilia di Natale, come è ormai quasi tradizione.

"Come quasi sempre il 24 dicembre presenta temperature miti", scrive il servizio meteo della SRF in un comunicato odierno. Il fenomeno si ripete ormai da cinque anni. A Boltigen (BE) si sono registrati ad esempio oltre dieci gradi, mentre a sud delle Alpi la temperatura ha superato addirittura i 12 gradi.

L'ultima nevicata della vigilia risale al 2010, mentre nel 2012 si erano registrati oltre 20 gradi a Reigoldswil (BL). Quest'anno persiste la tradizione del clima mite, e secondo gli esperti della meteo per sperare di avere un bianco Natale bisognerà spostarsi in montagna.