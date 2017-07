Un autopostale decappottabile circolerà per le strade grigionesi

Lungo otto metri, il Mercedes Sprinter è equipaggiato come un torpedone, con tanto di frigorifero, e verrà utilizzato principalmente per corse speciali nel canton Grigioni, informa un comunicato odierno dell'azienda di trasporti. Il veicolo potrà però anche essere prenotato in altre regioni per viaggi di gruppo.

Gli autopostali scoperti hanno iniziato a diffondersi sulle linee per il tempo libero a partire dagli anni Venti del secolo scorso. Il primo è stato il "Car alpin" di Saurer, che dal 1919 ha iniziato a trasportare gli escursionisti sul Sempione (VS) e da Reichenau (GR) a Flims (GR).