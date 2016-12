Un Consiglio federale in bianco e nero per il 2017

È in bianco e nero la foto ufficiale del Consiglio federale per il 2017, con i volti dei "sette saggi" e del cancelliere. L'ha realizzata il fotografo Beat Mumenthaler, su espresso desiderio della presidente eletta della Confederazione Doris Leuthard.

"Ho voluto porre l'accento sulla prossimità e mettere in risalto le singole personalità", spiega in una nota della Cancelleria federale il fotografo di Thun (BE), specializzato in quelli che è solito definire ritratti autentici.

La fotografia, che ha un sapore di antico e appare a prima vista anche un tantino funerea per la mancanza di qualsiasi traccia di colore, è stata stampata in 55 mila copie e dal 3 gennaio sarà disponibile a Palazzo federale e nel Forum politico della Confederazione (Käfigturm) a Berna. Inoltre può essere ordinata o scaricata gratuitamente dalla pagina internet www.admin.ch.

Sul retro riappaiono gli otto volti con i nomi e i dipartimenti che i "ministri" e il Cancelliere dirigono, insieme al partito di appartenenza. Qui spicca sul bianco e nero, sebbene minuscolo, lo stemma rossocrociato.