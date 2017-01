Un ferito in un grosso incendio a Rengg (LU)

L'incendio è divampato intorno alle 3 della scorsa notte, ha dichiarato all'ats il vicecomandante dei pompieri Werner Bieri. All'interno del capannone erano presenti auto, veicoli agricoli e un impianto di riscaldamento. Quando i pompieri sono arrivati sul posto, il fuoco aveva già raggiunto un primo edificio

Delle sette persone che si trovavano all'interno, sei sono uscite in tempo mentre il proprietario è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco e lamenta solo leggere ustioni. Le fiamme si sono poi propagate rapidamente verso un garage e una fattoria, i pompieri hanno tuttavia fatto uscire in tempo tutti gli animali.

La causa dell'incendio non è ancora nota e al momento è in corso un'inchiesta. All'intervento hanno preso parte 110 vigili del fuoco che hanno lottato contro le fiamme fino alle prime ore del giorno.