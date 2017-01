Un nuovo stile alla Casa Bianca

Il primo presidente con due ex mogli e che entra alla Casa Bianca con la terza, la non americana Melania.

Donald Trump giura e porta la sua famiglia allargata alla Casa Bianca, imprimendole uno stile tutto nuovo, più da copertina che da realtà della middle-class americana, nonostante il messaggio 'populista' del presidente.

Le protagoniste della nuova era sono le due donne 'predilette' di Trump, Melania e la figlia Ivanka, secondo molti in competizione per contendersi il ruolo di vera First lady. Se Melania lo è di diritto perché consorte del presidente, Ivanka pare essere in grado di offuscarla con uno stile che, seppur sofisticato, è riuscito a far breccia in molti cuori.

Per Tiffany invece, la figlia avuta da Trump con Marla Maples, si profila un ruolo più defilato. Mentre i maschi di famiglia, Eric e Donald Jr, si dedicheranno solo agli affari, mantenendosi fuori. Per Barron, il figlio più piccolo, il futuro a breve resta a New York insieme alla mamma Melania, almeno fino alla fine della scuola. Solo allora dovrebbe avvenire il trasferimento alla Casa Bianca.

Per la prima apparizione presidenziale Melania si ispira a uno stile 'Jackie O' Kennedy: abito Ralph Lauren in cashmere celeste chiaro, giacca corta dello stesso colore, guanti e scarpe in tinta. Ivanka sceglie Oscar de la Renta: pantalone e giacca a forma di trapezio bianchi.

E proprio il bianco è il colore che sembra avere la meglio nel palco riservato alle personalità al Capitol Hill: lo sceglie anche l'altra figlia di Trump, Tiffany, con abito e cappotto sempre di Oscar de la Renta. In completo bianco anche Hillary Clinton, che si riaffaccia ufficialmente sulla scena pubblica. Lo fa accanto al marito, l'ex presidente Bill Clinton, e in qualità di ex First Lady. A vestire l'ex candidata alla casa Bianca, sconfitta proprio da Trump, è sempre Ralph Lauren, dimostrandosi così bipartisan e sfilandosi dal dibattito in corso nel mondo della moda su chi vuole e chi no vestire la First Lady.

Melania è consapevole di avere tutti i riflettori puntati, ma riesce ad apparire più sciolta rispetto alle occasioni passate: saluta, stringe mani e si lascia andare a qualche sorriso. Incontrando Michelle alla Casa Bianca, dove è ricevuta assieme al marito per un tè, Melania le tende inizialmente la mano, poi viene abbracciata e si distende. Anche i secondi di 'panico' legati alla rottura del protocollo, con la consegna di un inatteso regalo di Melania a Michelle, vengono risolti rapidamente. Michelle la mette a suo agio, quasi la incoraggia, e Melania sembra apprezzare. Il contrasto tra le due salta comunque agli occhi, così come quello fra Barack e Donald. Ma la Casa Bianca ha ormai voltato pagina.