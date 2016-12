In un video le migliori foto della Terra vista dallo spazio

Sono 16 foto scattate nel corso del 2016 dagli astronauti a bordo della Iss e che sono state pubblicate su Flickr e raccolte in un filmato su YouTube.

Si parte con una foto notturna di Dubai, una delle capitali degli Emirati Arabi Uniti, in cui è visibile la rete di strade illuminate e in basso l'avveniristica Palm Island, l'isola artificiale costruita per accogliere residenze di lusso e strutture commerciali. Si prosegue poi con il lago Nasser, in Egitto, gli spettacolari disegni creati dalle nuvole nell'Oceano Atlantico e il lago salato di Urmia, in Iran, ormai destinato quasi certamente a scomparire a causa dell'evaporazione costante delle sue acque.

Un totale di 180 secondi che comprendono la cima innevata di uno dei simboli del Giappone, il monte Fuji, un mosaico di campi per l'estrazione del sale nel 'marziano' deserto cileno di Atacama, e infine uno spettacolare tramonto sull'oceano atlantico ripreso dallo spazio.