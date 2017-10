Una marea umana sfila a Barcellona contro la secessione

Un fiume rosso e giallo in piena. Centinaia di migliaia di persone - 350mila per la polizia, 950mila per gli organizzatori - hanno invaso oggi il centro di Barcellona con le bandiere spagnole per opporsi all'indipendenza della catalogna.

Una moltitudine arrivata da tutta la Catalogna e da tutta la Spagna al grido di "Puigdemont in prigione" e "Siamo catalani, catalani e spagnoli". E infiammata dalle parole dello scrittore Mario Vargas Llosa, il Nobel peruviano naturalizzato spagnolo che ha condannato dal palco il "golpe" indipendentista.

"Non siete soli", ha twittato il premier spagnolo Mariano Rajoy. Una risposta a quella che si autodefinisce la "maggioranza silenziosa", a quella metà circa della Catalogna che vuole restare spagnola, alle altre maree umane scese in piazza negli ultimi giorni per rivendicare l'indipendenza e denunciare le violenze della polizia spagnola.

E anche alle decine di migliaia di catalani e spagnoli che hanno manifestato ieri a Madrid a Barcellona per esigere un dialogo dopo mesi di muro contro muro che eviti ora un pericoloso avvitamento della crisi.

La pressione della piazza si aggiunge alle mille altre in corso su Carles Puigdemont e su Mariano Rajoy, i due protagonisti della crisi più grave della Spagna del dopo-Franco.

Sono le 48 ore più critiche del conflitto catalano. Il leader catalano deve decidere se martedì sera in parlamento proporrà una dichiarazione di indipendenza. Oppure opterà per un rinvio che favorisca un negoziato con Madrid. Il gotha economico catalano ha avvertito Puigdemont che la secessione sarebbe "una bomba" devastante per l'economia.

Anche Rajoy è sottoposto a pressioni fortissime. Dal referendum di domenica non ha ceduto agli appelli per immediate misure drastiche contro la regione ribelle, come l'attivazione dell'articolo 155 della Costituzione per sospendere l'autonomia, destituire Puigdemont e imporre elezioni anticipate, col rischio di provocare gravi disordini.

Continuano poi i mille appelli al dialogo e alla mediazione fra i due prima della dichiarazione unilaterale d'indipendenza, che renderebbe ancora più esplosiva la situazione.

Oggi sono scesi in campo gli ex leader mondiali del club degli 'Elders' fondato da Nelson Mandela con un appello per una "soluzione pacifica della crisi attraverso il dialogo". I 12 saggi - fra cui l'ex presidente Usa Jimmy Carter, gli ex segretari Onu Kofi Annan e Ban Ki-moon e il Nobel Desmond Tutu - hanno chiesto che Madrid e Barcellona "evitino qualsiasi linguaggio o azione divisivi o incendiari".

L'intransigenza di Madrid, che dice di non volere mediazioni, per ora sembra aver affondato tutte le iniziative. Ma non è escluso che dietro le quinte qualcosa si stia muovendo.