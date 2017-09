UNICEF-OIM: 77% minori abusati su rotta Mediterraneo centrale

È quanto emerge da "Viaggi strazianti", il nuovo rapporto di UNICEF e Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), che raccoglie le testimonianze di 22'000 migranti, di cui 11'000 tra bambini e minori, e in cui si chiede all'Europa di aprire vie legali sicure per i minori migranti; di lottare contro traffico e sfruttamento; e combattere xenofobia e razzismo.

"Se cerchi di fuggire, ti sparano. Se smetti di lavorare, ti picchiano. Come gli schiavi, alla fine della giornata, ci chiudevano a chiave": l'esperienza di Aimamo, 16 anni, arrivato dal Gambia all'Italia, da solo, a bordo di un barcone è solo una delle atroci esperienze raccontate nel rapporto dai minori, che per compiere il loro viaggio pagano tra i mille ed i cinquemila euro, arrivando a destinazione spesso ancora in debito, e per questo rimanendo esposti ad ulteriori rischi.