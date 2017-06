Università di Zurigo di nuovo tra le 100 più rinomate Alte scuole

Come l'anno scorso, vi figurano i Politecnici federali di Zurigo (ETH) e Losanna (EPFL), e dopo sei anni è ritornata anche l'Università di Zurigo.

In testa alla graduatoria cambia poco: l'università di Harvard è al primo posto per il settimo anno consecutivo, il Massachusetts Institute of Technology (MIT) mantiene il secondo rango e l'ateneo di Stanford il terzo.

Per le Alte Scuole elvetiche ci sono però stati cambiamenti nelle posizioni: l'ETH ha perso tre posti e ora è al 22.mo. Per contro l'EPFL li ha guadagnati ed è salito al 45.mo rango. L'Università di Zurigo è posta nel settore da 91 a 100.

In generale gli altri atenei di Europa occidentale hanno perso terreno. In totale, tra uscite ed entrate in classifica, dall'anno precedente sono passati da 29 a 27; ciò soprattutto per il balzo in avanti delle scuole asiatiche, sottolinea THE. Dai cento più rinomati escono tre note università francesi e un'Alta Scuola olandese.La graduatoria si basa sui dati forniti da 10'566 autori di pubblicazioni in varie discipline, che vivono in 137 Paesi, nel corso di un sondaggio di opinione condotto da gennaio a marzo.