Uno smartphone per amico, 13 app per migliorare salute mentale

Ad affermarlo è uno studio della Northwestern University pubblicato dal Journal of Medical Internet Research, basato su una piattaforma con tredici app, ognuna dedicata a un aspetto preciso, dall'ansia alla depressione.

I ricercatori hanno sperimentato la piattaforma, chiamata IntelliCare, su cento persone che avevano sintomi di ansia o depressione trovati attraverso un questionario. Dopo una telefonata iniziale con un coach per imparare a utilizzare la piattaforma, ai soggetti è stato detto di usarla per due mesi.

"Dopo otto settimane di utilizzo delle app diverse volte al giorno - scrivono gli autori -, tutti i partecipanti hanno riportato miglioramenti significativi della loro salute mentale".

Tra le app messe a punto dagli esperti ci sono 'Worry knot', per la gestione delle ansie, 'Boost me', che incoraggia gli utenti a pianificare attività positive, o ancora 'Social Force', che sprona a identificare le persone che più aiutano nella propria vita e a restarvi in contatto.

A queste si aggiungono app con esercizi per il rilassamento, il sonno e l'esercizio fisico. "Usare strumenti digitali per la salute mentale - commenta David Mohr, l'autore principale - è una parte importante del nostro futuro. Queste app possono aiutare milioni di persone che non possono raggiungere uno specialista".

Lo studio è ancora preliminare, sottolineano gli autori: a breve partiranno test su un numero maggiore di soggetti.