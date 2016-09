Uomo dimentica moglie in un'area dell'autostrada

Dopo una sosta sull'area autostradale che si trova poco prima della galleria del San Bernardino, un sessantacinquenne è ripartito in direzione sud alla guida di un camper dimenticandosi della moglie che era andata alla toilette.

Non trovando il marito, la donna ha avvisato la Centrale della polizia dei Grigioni con il telefonino di un terza persona. Il consorte aveva già superato la galleria e percorso alcuni chilometri, quando si è reso conto dell'accaduto.

L'automobilista è quindi tornato indietro e ha ritrovato la moglie, non senza qualche senso di colpa. La coppia è quindi ripartita per le vacanze, ha precisato la polizia cantonale in una nota.