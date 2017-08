Uova svizzere: nessuna traccia di Fipronil

Nelle uova svizzere non c'è presenza dell'insetticida Fipronil e possono dunque essere consumate senza rischi.

Lo indica in una nota odierna l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), sulla base delle analisi di controlli a campione effettuati la scorsa settimana.

Sono state analizzate uova prelevate dai quattro centri di raccolta delle uova in Svizzera, si legge nel comunicato. I controlli sono stati effettuati in collaborazione con l'Associazione dei chimici cantonali svizzeri (ACCS).

L'analisi, eseguita dall'Ufficio della tutela dei consumatori e di veterinaria del canton Ginevra, è stata effettuata prendendo in considerazione aziende grandi e piccole e diverse forme di produzione (allevamento al suolo, KAG-Freiland e bio) e hanno dato esito negativo.

L'USAV rileva che i detergenti e i disinfettanti in cui è stato mescolato il Fipronil non sono presenti sul mercato svizzero e non vi sono indizi di collegamenti fra l'azienda che lo ha prodotto e altre imprese svizzere.

Dal 2014 è proibito l'utilizzo di prodotti contenenti Fipronil nell'agricoltura svizzera. L'USAV sottolinea che non è necessario procedere a nuove prove e analisi poiché non risulta che tale prodotto sia in uso nelle aziende di pollame elvetiche.

Il caso era scoppiato lo scorso 4 agosto, quando in alcune spedizioni di uova provenienti dai Paesi Bassi erano stati riscontrati residui di Fipronil. Anche se le quantità rilevate non erano tali da costituire un pericolo per la salute dei consumatori, i distributori hanno deciso comunque di ritirare la vendita delle uova interessate, scrive l'USAV.