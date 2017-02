UPC: fatturato in lieve aumento nel quarto trimestre

In Svizzera UPC ha chiuso il quarto trimestre con un giro d'affari di 344 milioni di franchi, l'1,8% in più di un anno prima. Rispetto a fine settembre l'ex Cablecom ha registrato 38'000 nuovi clienti.

Per quanto riguarda internet a banda larga, il numero degli abbonati è salito di 5'000 unità a 750'000, nella telefonia fissa di 16'000 unità a 512'000 e in quella mobile di 10'000 a 80'000. Anche il numero di abbonati alla TV è progredito, di 7'000 unità a 1,252 milioni, indica la controllata di Liberty Global in una nota odierna.