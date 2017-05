UPC: giro d'affari in calo nel primo trimestre 2017

UPC ha registrato in Svizzera nel primo trimestre del 2017 un calo del giro d'affari dell'1,3% a 333 milioni di franchi rispetto ad un anno primo.

L'operatore è confrontato con una forte concorrenza, ma i prossimi trimestri dovrebbero risentire positivamente dei recenti investimenti, precisa oggi una sua nota.

Gli abbonamenti a internet e alla TV sono calati in Svizzera rispettivamente di 5000 a 745'000 e di 11'000 a 1,241 milioni di unità tra l'ultimo trimestre dell'anno scorso e il primo di quest'anno.

Per quanto riguarda la telefonia fissa, gli abbonamenti sono aumenti di 6'000 unità a 518'000 e in quella mobile di 5'000 a 85'000. Alla fine di aprile UPC ha lanciato nuovo offerte mobile per clienti privati e commerciali.

La società migliorerà inoltre la sua offerta TV con il lancio di un canale dedicato a programmi sportivi sulle reti via cavo svizzere.