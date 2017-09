Upi: 57'000 infortuni per lavori manutenzione casa e giardino

Ogni anno circa 57'000 persone si infortunano in Svizzera svolgendo lavori di cura e manutenzione della casa e del giardino, afferma l'Ufficio prevenzione infortuni (upi) in un comunicato odierno. È dunque importante adottare una serie di precauzioni.

La maggior parte degli incidenti è causata da inesperienza, scarsa padronanza di macchinari e apparecchi, impiego non appropriato, fretta, uso di apparecchi difettosi o in cattivo stato, precisa l'upi. Inoltre, di frequente si verificano sinistri durante la riparazione o la pulizia di macchinari in funzione.

Per scongiurare incidenti occorre innanzitutto leggere le istruzioni d'uso. Inoltre, è raccomandabile scegliere un equipaggiamento di protezione (occhiali protettivi, guanti, paraorecchi, mascherine per proteggersi dalle polveri, scarpe solide), raccogliere i capelli lunghi e rinunciare ad assumere alcolici. Per i lavori all'aperto è consigliabile utilizzare sempre un interruttore differenziale salvavita FI/RCD.

"Uomo avvisato, mezzo salvato" è il motto della campagna lanciata dall'upi per prevenire questo tipo di sinistri. Sul suo sito internet è anche disponibile un filmato che illustra l'uso corretto della smerigliatrice angolare, del trapano, della sega a gattuccio e dell'idropulitrice. Visto che i lavori fai da te comportano anche un'assenza dal posto di lavoro è stato inoltre realizzato un pacchetto di comunicazione che può servire alle aziende (SafetyKit) per sensibilizzare il personale.