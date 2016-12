UR: divieto di accendere fuochi al di sopra del limite della nebbia

Nel canton Uri il rischio di incendi boschivi è alto. Per questo motivo le autorità hanno da oggi emesso un divieto di accendere fuochi in zone situate al di sopra della soglia della nebbia.

L'interdizione vale in tutto il territorio del comune di Andermatt come pure in zone di Altdorf (Eggberge), Bürglen (Haldi e Biel) e Schattdorf (Haldi), informa un comunicato odierno dell'ufficio cantonale per la protezione della popolazione pubblicato sul sito del comune di Altdorf.

Nelle aree in questione è anche vietato accendere fuochi d'artificio, mongolfiere o lanterne volanti e buttare mozziconi di sigarette.

La situazione è stata rivalutata a causa dell'attuale situazione di siccità e gli incendi boschivi nei vicini cantoni Grigioni e Ticino, si legge nella nota.