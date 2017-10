UR: i dispersi nella frana sono due uomini di 26 e 62 anni

Sono due uomini di 26 e 62 anni, entrambi abitanti nel canton Uri, gli uomini travolti da una frana ieri pomeriggio mentre stavano lavorando a una strada di montagna in territorio di Unterschächen (UR).

Lo scoscendimento aveva interessato anche una terza persona, che era però riuscita a liberarsi e a lanciare l'allarme, prima di essere ricoverata in ospedale.

Stando a quanto indicato stamane dalla polizia cantonale a partire dalle 08.00 gli specialisti sono impegnati a mettere in sicurezza la zona sovrastante la frana. Solo dopo che questo lavoro sarà finito si potrà proseguire nella ricerca.

La strada in questione è uno sterrato che collega Ruosalp e Alplen, due zone molto discoste a rispettivamente circa 1500 e 1900 metri di altitudine in fondo alla Bisistal, una valle che ha la sua origine nella Muotatal svittese. Nel punto in questione la carreggiata è scavata direttamente nella roccia, nel fianco della montagna.

Una foto diffusa dalla polizia urana mostra sul posto veicoli da cantiere. Il movimento di massi ha interessato da 1500 a 2000 metri cubi di materiale.