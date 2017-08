UR: incidente sul passo del Susten, muore motociclista 27enne

Attorno alle 15.30 due motociclisti stavano viaggiando da Meien (UR) in direzione del passo del Susten. All'altezza di Färnigen si sono scontrati con un'auto, indica in una nota odierna la polizia cantonale urana.

Il 27enne motociclista dopo la collisione è andato a sbattere contro un muro riportando ferite mortali. L'auto è poi finita frontalmente contro lo stesso muro e anche il secondo motociclista non è riuscito a evitare l'impatto. L'uomo è rimasto ferito ed è stato elitrasportato all'ospedale. La dinamica esatta dell'incidente è ancora da stabilire.

I quattro occupanti dell'auto sono stati trasportati per alcuni controlli in ospedale. Durante il tragitto, per cause ancora da stabilire, l'ambulanza è andata a sbattere contro una recinzione metallica. Non si registrano ulteriori feriti e i quattro sono poi stati trasferiti con un veicolo sostitutivo. I danni ammontano a 25'000 franchi. La strada a causa degli incidenti è rimasta chiusa al traffico per circa tre ore.