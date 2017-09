UR: leggera scossa di terremoto a 7 km da Göschenen

Stando alle informazioni fornite dal Servizio sismico svizzero (SED), con sede al Politecnico federale di Zurigo (ETH), il terremoto si è verificato alle 7.46, ma l'entità è stata minore di quella segnalata in un primo tempo. Il dato, di 3.0, era stato influenzato dalle onde superficiali del terremoto che ha sconvolto il Messico alle 6.49 (ora svizzera).

A Flüelen (UR) e Göschenen non è stato percepito, ha indicato all'ats la polizia cantonale urana, precisando che non sono giunte segnalazioni e che non ci si attendono danni per sismi di questa entità.