UR: riapre tratta ferroviaria Andermatt-Göschenen

Sono tornati a circolare i treni fra Andermatt e Göschenen, nel canton Uri, dopo che la tratta è stata chiusa per una decina di giorni in seguito al deragliamento di un treno senza macchinista.

Lo indica la compagnia ferroviaria Matterhorn Gotthard Bahn in una nota odierna. Alcune parti dell'infrastruttura ferroviaria hanno dovuto essere sostituite o riparate.

Il primo settembre una locomotiva era deragliata durante una manovra. Nessuno era rimasto ferito. Al momento del deragliamento alla locomotiva erano attaccati quattro vagoni, senza però la presenza di passeggeri. Il giorno dopo l'incidente si è appreso che a bordo non era presente il macchinista. Come il convoglio abbia cominciato a muoversi non è ancora chiaro.