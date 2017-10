UR: uomini travolti da frana, cercati con escavatore telecomandato

I lavori di messa in sicurezza della strada di montagna che collega Ruosalp e Alplen, nel cantone di Uri, dopo la frana avvenuta una settimana fa, dureranno più del previsto. Nello scoscendimento erano state travolte tre persone, due delle quali ancora disperse.

Saranno cercate da giovedì con un escavatore telecomandato. Lo frana, avvenuta in territorio di Unterschächen (UR), aveva interessato anche una terza persona, che era però riuscita a liberarsi e a lanciare l'allarme: soccorsa, era stata poi ricoverata in ospedale dalla Rega. Con l'escavatore le autorità sperano ora di localizzare i dispersi, due uomini di 26 e 62 anni.

I tre stavano lavorando a una strada di montagna che collega due zone molto discoste a rispettivamente circa 1500 e 1900 metri di altitudine in fondo alla Bisistal, una valle che ha la sua origine nella Muotatal svittese. Nel punto dell'incidente la carreggiata è scavata direttamente nella roccia, nel fianco della montagna.

Dal momento della frana si è proceduto con lo spurgo della parete rocciosa. Il pendio è tuttavia ancora instabile. Per questo motivo i lavori di messa in sicurezza dureranno tre settimane invece di una. Le cause dello scoscendimento rimangono sconosciute.