Uragano Irma, bilancio morti sale a 22

Intanto, in Florida è stata ripristinata la corrente elettrica ad almeno 2,3 milioni di utenti, mentre altri 4,4 milioni sono ancora al buio. Le autorità ha spiegato che ci potrebbero volere anche 10 giorni per far tornare la luce a tutti gli abitanti, soprattutto nella costa occidentale dello stato.