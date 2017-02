Usa: +1,9% pil quarto trimestre 2016, sotto attese

Il dato è sotto le attese degli analisti, che scommettevano su un aumento del 2,1%.

Il +1,9% del pil nel quarto trimestre segue il +3,5% dei tre mesi precedenti. Quello da ottobre a dicembre 2016 è l'ultimo dato sul Pil dell'era Obama e indica un rallentamento in parte previsto.

Il presidente Donald Trump punta ad accelerare la crescita, con il pil che potrebbe salire del 4%. Il segretario al Tesoro, Steven Mnuchin, è pero' più cauto, sostenendo che le politiche dell'amministrazione potrebbero far crescere l'economia americane del 3%. Mnuchin ha anche smorzato l'ottimismo per un effetto Trump immediato sulla crescita, mettendo in evidenza come l'attesa accelerazione potrebbe aversi nel 2018 con l'attuazione delle politiche.