Usa 2016: Bush padre voterà per Clinton?

L'ex presidente americano George H. W. Bush (Bush senior) si preparerebbe a girare le spalle al suo Partito repubblicano e votare per Hillary Clinton alle prossime presidenziali. Lo riporta il giornale Politico.

Il quotidiano cita Kathleen Hartington Kennedy Townsend, l'ex assistente del governatore del Maryland e figlia di Robert F. Kennedy. Townsend riferisce di un incontro con il 92enne George Herbert Walker Bush e di come l'ex presidente le abbia detto di voler votare per Clinton.

Jim McGrath, il portavoce di George H.W. Bush, non conferma la ricostruzione, limitandosi a dire che l'ex presidente voterà come privato cittadino e non intende commentare la campagna elettorale.

George H.W. Bush e l'ex First Lady Barbara Bush si sono tenuti lontani dalla campagna elettorale dopo essere scesi in campo senza successo per il tentativo del figlio Jeb Bush.

George H.W. Bush e i suoi figli, tra cui l'ex presidente George W. Bush, non hanno partecipato alla convention repubblicana.