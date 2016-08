Usa 2016: Clinton, Trump è razzista da diverso tempo

Così la candidata democratica alla presidenza degli Stati Uniti, Hillary Clinton, incalza nel criticare il rivale Donald Trump che ha tacciato di razzismo.

Da parte sua il tycoon di New York ha apostrofato come "intollerante" la ex Segretaria di Stato che corre per la Casa Bianca, in uno scambio dai toni sempre più accesi e che non accenna a placarsi.