Usa 2016: cori per Michelle, 'altri 4 anni'

Accoglienza calorosa per Michelle Obama che a Fairfax, in Virginia, sale sul palco per il suo debutto in campagna elettorale a favore di Hillary Clinton e la folla la saluta con un coro di: "altri quattro anni!".

"Non sono d'accordo con chi dice che non è ispirato da queste elezioni. Io sono ispirata". "Sono ispirata perche' per otto anni ho avuto il privilegio di vedere cosa vuol dire fare questo lavoro". E ha continuato sottolineando che Clinton e' "la piu' qualificata in assoluto" per il posto di presidente, "e sì, e' pure donna', ha aggiunto Michelle Obama.