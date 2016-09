Usa 2016: cori per Michelle, 'altri 4 anni'

Accoglienza calorosa per Michelle Obama che a Fairfax, in Virginia, sale sul palco per il suo debutto in campagna elettorale a favore di Hillary Clinton e la folla la saluta con un coro di: "altri quattro anni!".

"Non sono d'accordo con chi dice che non è ispirato da queste elezioni. Io sono ispirata". "Sono ispirata perché per otto anni ho avuto il privilegio di vedere cosa vuol dire fare questo lavoro". E ha continuato sottolineando che Clinton e' "la piu' qualificata in assoluto" per il posto di presidente, "e sì, e' pure donna', ha aggiunto Michelle Obama.

"Non possiamo permetterci di sprecare questa opportunita'", ha sottolineato la first lady. Quello del presidente "e' un lavoro duro. Abbiamo bisogno di qualcuno con superba capacità di giudizio", ha detto, e ha rimarcato: "C'e' solo una persona adatta per quel posto, è la nostra amica Hillary Clinton".