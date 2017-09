Usa: 80 arresti a St Louis nella terza notte di proteste

Le proteste a Saint Louis non si placano: 80 persone sono state arrestate nella terza nottata di manifestazioni contro l'assoluzione di un ex poliziotto bianco per l'uccisione nel 2011 di un ragazzo afroamericano, il 24enne Antony Lamar Smith.

Le proteste sono in corso da venerdì, quando l'agente Jason Stockley è stato assolto per l'uccisione di Smith. Da allora in migliaia sono scesi in piazza ogni sera per manifestare, con scontri con le forze dell'ordine.