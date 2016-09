Usa: aereo spia U-2 cade in addestramento, muore pilota

L'aereo, concepito per volare a oltre 21 mila metri di altitudine per spiare i territori nemici, e' considerato uno degli aerei più difficili da pilotare. Nel 1960 l'Urss ne abbatté uno e da allora divenne famoso ma ormai è prossimo alla pensione, prevista nel 2019, quando sarà sostituito dal drone Global Hawk, capace di raggiungere un'altitudine maggiore e di restare in volo per più di 30 ore.