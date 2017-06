Usa: al via nuova catena alberghi Trump, è 'low cost'

Non di superlusso come i 'Trump Hotel' già presenti in più parti degli Usa e oltre (poco prima della sua elezione ne è stato inaugurato uno anche a Washington, a pochi metri dalla Casa Bianca), ma a tre stelle e dal nome 'patriottico': "American Ideas".

Nell'illustrare la nuova iniziativa Donald Trump Jr ha affermato che l'idea è nata durante i viaggi per la campagna elettorale del padre quando ha riscontrato l'offerta giudicata carente nel settore alberghiero più accessibile.

Così si parte con i primi tre hotel in Mississippi (Stato in cui alle urne Trump ha battuto Hillary Clinton con un margine di quasi il 18%), che anche nell'arredamento avranno riferimento alla cultura americana: come macchine vintage che distribuiscono Coca Cola e oggetti rigorosamente made in Usa.