USA: allarme oppioidi, possono fare 500'000 morti in 10 anni

È allarme per la dipendenza da oppioidi negli Stati Uniti: potrebbero uccidere circa mezzo milione di persone in dieci anni. Le overdose causate da queste sostanze, in decisa crescita ultimamente, sono la più elevata causa di morte per gli americani sotto i 50 anni.