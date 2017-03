Usa: asta record per le memorie degli Obama, 65 milioni

Una cifra senza precedenti, più del doppio di quanto pagato per le memorie di Bill Clinton e George W. Bush insieme.

L'ex presidente degli Usa e sua moglie stanno scrivendo i libri separatamente ma hanno deciso di vendere i diritti insieme. L'asta è stata organizzata dall'agente letterario di Obama, Robert Bannett, una celebrità per i politici che puntano ad accordi per i loro libri. Barnett è l'uomo dietro al contratto da 4,5 milioni di sterline (5,6 milioni di franchi) di Penguin Random House con Tony Blair.

"Siamo contenti di continuare la nostra partnership con il presidente e Michelle Obama. Con le loro parole e la loro leadership hanno cambiato il mondo", ha affermato Penguin Random House, che ha pubblicato i precedenti tre libri di Obama. E che ora punta a sfruttare la popolarità della coppia presidenziale che ha affascinato gli Usa, ridisegnando con la cultura pop le dinamiche della Casa Bianca.

All'asta hanno partecipato anche HarperCollins, il colosso che fa capo a Rupert Murdoch, Simon & Schuster e Macmillan. Si è trattato di una corsa a colpi di rialzo, che ha fatto schizzare la cifra a 65 milioni di dollari. Un record per le memorie di un presidente. Basti pensare che Knopf, divisione di Penguin Random House, ha pagato 15 milioni di dollari per le memorie di Bill Clinton quando ha lasciato la Casa Bianca, mentre Crown si è aggiudicata per 10 milioni di dollari 'Decision Points' di Bush. Spiccioli al confronto.

Con i suoi precedenti libri Obama ha incassato cifre ben inferiori: 8,8 milioni di dollari con il suo bestseller The Audacity of Hope del 2006 e il libro per bambini Of Thee I Sing: A Letter to My Daughters. Le vendite delle sue prime memorie Dreams from My Father gli hanno portato ulteriori 6,8 milioni di dollari di royalty.