Usa: auguri di Obama e Michelle, omaggio a coraggio truppe

Il presidente americano ha riconosciuto che molti militari sono lontani da casa per Natale e che "il loro coraggio e la loro dedizione permettono a noi tutti" di godere delle feste di fine anno.

Obama ha inoltre rivendicato i successi della sua amministrazione, come "l'uscita dalla peggiore recessione in 80 anni, la riduzione della disoccupazione, l'assistenza sanitaria per 20 milioni di americani". "Abbiamo reso l'America più rispettata nel mondo, preso le redini della lotta per la protezione del pianeta per i nostri figli, e molto molto altro", ha detto Obama.

Michelle ha ricordato che tra i valori del Natale ci sono anche quello di prendersi cura dei malati e degli affamati e di "accogliere gli stranieri di qualunque origine e religione siano".