Usa: Bill Cosby rifiuta di deporre in tribunale

In una dichiarazione giurata letta in assenza della giuria, Cosby ha detto al giudice Steven O'Neill che rinunciava al diritto di testimoniare in propria difesa come consentito d'altro canto in un processo penale in cui l'onere di dimostrare la colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio spetta alla parte civile.

I giurati avevano la scorsa settimana sentito la posizione di Cosby, anche se non direttamente dalla sua voce, quando agenti di polizia avevano letto le sue dichiarazioni alle forze dell'ordine e in un processo civile, rispettivamente nel 2005 e 2006. Cosby si è dichiarato non colpevole. L'accusa ha chiamato a deporre 12 testimoni: tra questi una donna che in passato aveva accusato Cosby di stupro, detective, esperti di droga e di violenze sessuali.

I Robinson sono una serie televisiva americana andata in onda tra il 1984 e il 1992. Cosby, oltre che il creatore, ne è stato il protagonista principale.