Usa: Camera chiede documenti comunicazioni Trump-Comey

La richiesta mostra la spaccatura creatasi all'interno del partito repubblicano, dove solo in pochi difendono Trump in seguito alle rivelazioni del New York Times secondo cui lo stesso presidente Usa avrebbe chiesto a Comey di sospendere le indagini su Michael Flynn, il consigliere alla sicurezza nazionale travolto dal Russiagate.

Come noto, Comey è stato appena allontanato da Trump dalla guida dell'FBI.