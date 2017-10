Usa: catturato autore sparatorie in Maryland e Delaware

È in manette l'uomo sospettato di aver sparato a sei persone, in Maryland e Delaware, uccidendone tre.

È finita con la cattura del 37enne Radee Labeeb Prince la caccia all'uomo scattata dopo che l'uomo aveva aperto il fuoco ieri mattina contro cinque colleghi a Edgewood, in Maryland, per poi dirigersi a Wilmington in Delaware e sparare ancora contro un uomo che pare conoscesse.

La conferma arriva dalla Polizia della contea di Harford, in Maryland, che sul suo profilo Twitter ha comunicato la cattura avvenuta in Delaware.