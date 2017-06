Usa: con Trump, in 22 milioni senza sanità entro il 2026

La versione precedente approvata dalla Camera lasciava senza copertura un milione di persone in più (23 milioni). La riduzione è pari quasi all'aumento delle persone assicurate con l'Obamacare.

Se la riforma fosse approvata, secondo il Cbo, le persone che perderebbero la copertura sanitaria salirebbero complessivamente a 49 milioni nel 2026 (quasi un sesto della popolazione Usa), contro i 28 milioni con la legge attuale.

Per contro, con la nuova versione della riforma sanitaria repubblicana, il deficit pubblico sarà ridotto di 321 miliardi di dollari entro il 2026, sempre secondo la stima del Cbo. Il risparmio maggiore arriverà dal taglio del Medicaid (il programma per le persone con redditi bassi o disabili), che nel 2026 sarà 26 punti percentuali più basso di adesso.

La Casa Bianca ha messo in discussione l'attendibilità delle stime del Cbo. "Il Cbo ha dimostrato costantemente che non può prevedere accuratamente le conseguenze della legislazione sanitaria sulla copertura assicurativa", si legge in un comunicato della Casa Bianca.

"Questa storia di inaccuratezza, come dimostrato dagli errati rapporti sulla copertura, sui premi e sul deficit derivanti dall'Obamacare, ci ricorda che le sue analisi non devono essere credute ciecamente", prosegue, facendo riferimento ai presunti errori di previsione.