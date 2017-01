Usa: Congresso, multa a deputati per foto o video sedute

Multe sino a 2.500 dollari negli Usa per i deputati che useranno apparecchi elettronici per fare foto o video dall'interno dell'aula: è una delle misure approvate oggi nel suo primo giorno di insediamento dalla Camera, controllata dai repubblicani.

"Una misura bavaglio", hanno protestato i democratici. "Garantisce il decoro", ha replicato il Grand old Party. La multa sarà trattenuta sullo stipendio del 'reo'.

La stretta arriva sei mesi dopo che i democratici avevano diffuso in diretta streaming il loro sit-in alla Camera per richiamare l'attenzione alla loro richiesta di votare la legge per inasprire i controlli sulle armi da fuoco.