Usa: corte appello San Francisco boccia bando arrivi Trump

La decisione unanime dei tre giudice di bloccare parzialmente il bando non ha però alcun effetto immediato perché la Corte Suprema ha stabilito nei giorni scorsi che il bando può essere applicato in pieno.

Nello spiegare la decisione la Corte d'appello del Nono Circuito, in una sentenza contenuta in 71 pagine, non fa riferimento a punti più controversi del bando, ovvero la sua costituzionalità. Ma viene fatto un riferimento ai musulmani: ''Non può essere nell'interesse pubblico che una parte del paese debba vivere nella paura'' scrivono i giudici.

Fu proprio la Corte d'appello del Nono Circuito di San Francisco la prima a bocciare tutte le versioni del bando di Trump agli arrivi negli Usa.